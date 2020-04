Confinement - Claudio Capéo interprète "Un homme debout" de chez lui

C'est depuis sa maison en travaux que Claudio Capéo a souhaité partager un instant de bonheur avec ses fans en interprétant le premier tube qui l'a fait connaître.

Depuis 4 ans Claudio Capéo enchaine les succès : Ça va ça va, Riche, Un peu de rêve (avec Vitaa), Ta main, Que dieu me pardonne (avec Kendji Girac), Ma jolie ou encore Plus haut. Mais c'est son premier tube Un homme debout qui le révèle au grand public en 2016.

Déjà chanteur et accordéoniste depuis 2008 au sein de son groupe Claudio Capéo, qu'il a monté avec un ami, il sortira ses deux premiers albums et donnera ses premiers concerts sur les routes de France et d'Europe. Quelqu'un lui conseille alors de participer à l'émission de TF1, The Voice. Il fera parti de l'équipe de Florent Pagny. Éliminé pendant les battles mais repéré par un agent artistique, il sortira son premier album dès sa sortie de l'émission et son premier single Un homme debout (co-écrit par Silvàn Areg). Le succès est au rendez-vous ! Son titre se classe numéro 1 des ventes en France et cumule 150 millions sur vues sur internet, son album se vend à plus de 500 000 exemplaires et sera nommé aux Victoires de la musique 2017, il est le troisième artiste le plus diffusé sur les ondes françaises en 2017, il sortira son deuxième album solo Tant que rien ne m'arrête en 2018 et enfin intégrera la troupe des Enfoirés en 2019.

Ces dernières années ont été riches pour l'artiste, qui profite du confinement pour se reposer et faire de la musique. C'est dans l'intimité de sa maison, et accompagné de son instrument fétiche, l'accordéon, que Claudio Capéo a souhaité interpréter son premier tube Un homme debout. Une chanson toujours d'actualité pendant le confinement, dédiée à tous les oubliés.