Confinement - Jean-Louis Aubert interprète Du Bonheur dans son salon

En exclusivité pour France Bleu, Jean-Louis Aubert nous offre Du Bonheur son nouveau single, dans l'intimité de son salon.

Olo Tour, la tournée de Jean-Louis Aubert, s'annonçait comme la plus ambitieuse et novatrice de l'année 2020 : plus de 22 dates à travers les Zénith de France, Belgique et Suisse, avec comme compagnons de scène des hologrammes ! Malheureusement, tous les shows ainsi que son passage au France Bleu Live Festival, ont été annulés pour cause de pandémie de coronavirus.

Confiné dans sa maison d'Eure et Loire, mais résigné, Jean-Louis Aubert n'en fini plus d'offrir aux internautes des mini-concerts acoustiques enregistrés depuis chez lui. Une manière pour lui d'apporter un peu de légèreté et de bonheur à cette atmosphère lourde et anxiogène. Un geste de générosité et de solidarité qui font de lui un grand artiste.

Du Bonheur, justement, comme le titre de son nouveau single que l'artiste a voulu offrir dans une version inédite spécialement pour les auditeurs de France Bleu. Il s'agit du deuxième extrait de son dernier album Refuge.