Confinement : on reste en contact avec Jef Kino qui chante "Je viens d'un pays"

On reste en contact avec France Bleu ! Installé chez lui, Jef Kino vous chante "Je viens d'un pays" en s'accompagnant à la guitare et à l'harmonica.

Les musiciens des Hauts-de-France chantent pour vous depuis leur lieu de confinement.

Jef Kino est musicien depuis enfant. C'est avec son premier groupe de rock qu'il commence la scène. Il a entamé ensuite une carrière professionnelle en solo.

Le chanteur se produit partout en France, signe plusieurs disques : "Modèles déposés", “Le plus heureux des hommes”, "«Apprendre ou à laisser", "Tous pareils", "Jef Kino et l'Orchestre d'harmonie de Mons-en-Baroeul" , "Garage Club" et le dernier en 2019 "Haut les cœurs".

Ses chansons sont teintées de l’influence de Serge Gainsbourg, à qui il rendra hommage avec un spectacle “Kino chante Gainsbourg” en 2016.

Jef Kino écrit également deux pièces de théâtre et une comédie musicale.

Vous pouvez retrouver Jef Kino sur sa page Facebook.

Les artistes des Hauts-de-France sont dans nos émissions Par ici la musique et Nouvelle scène.