Confinement : la chanteuse Violette Barratier tourne son premier clip à Nîmes

Il n'est pas facile de lancer une carrière musicale par ces temps de confinement, surtout lorsqu'il s’agit… de tourner un clip ! La comédienne Violette Barratier a sorti le 15 avril son premier single, intitulé "Apprenez-moi". Initialement, le clip devait se tourner en Bretagne, face à la mer, avec des nombreux figurants. "Le tournage a été annulé en raison du confinement, explique la jeune chanteuse. J'ai appelé mon agent, je lui ai dit "Tant pis, je vais le tourner toute seule !" Avec ce confinement, on peut penser qu'on ne peut plus rien faire, mais ce n'est pas vrai : quand on veut, on peut", affirme l'artiste.

Une chanson pour rendre hommage à sa famille

Confinée chez sa belle-mère à Nîmes, Violette Barratier décide de réaliser son clip avec les moyens du bord : un téléphone portable pour réaliser les plans, le jardin de sa belle-mère pour le décor, et son petit à ami pour filmer le clip ! "Je suis vraiment contente du rendu final, car j'ai eu peur que ce soit "trop amateur" comme clip", admet-elle.

Dans son single "Apprenez-moi", Violette Barratier rend hommage à sa famille franco-espagnole, le tout sur une mélodie entraînante : "Pour moi, la famille, c'est la chose la plus importante. J'avais envie d'envoyer un message d'amour, car elle me manque beaucoup. On en a tous besoin en cette période de confinement."

Et c’est finalement un joli signe du destin pour l'artiste, qui vit entre Paris et Madrid en temps normal, que de réaliser son clip dans le Gard. Beaucoup de souvenirs lui reviennent en tête, comme ses vacances avec ses parents, à Nîmes. "Mon père (Christophe Barratier, le réalisateur du film Les Choristes, NDLR) m'a toujours emmenée aux ferias, aux corridas. Je suis très attachée à cette ville, qui respire le soleil. Les gens sont adorables, je me sens très bien ici..."

Quelques jours seulement après sa publication sur YouTube, le clip du single "Apprenez-moi" totalise déjà 20.000 vues.