Confinement - La Déryves interprète Nos belles heures depuis chez eux

Confiné en Aveyron, le groupe La Déryves reprend leur premier succès ainsi qu'un titre de Boulevard des Airs et Vianney.

Depuis leur premier album en 2011, le groupe aveyronnais n'en fini plus de sillonner les routes de la région Occitanie. Plus de 1 000 concerts, de petites scènes et de festivals devant plus de 10 000 personnes, croisant au passage de nombreux artistes hexagonaux tels que Gaëtan Roussel, Les BB Brunes, Tryo, Madame Monsieur ou les Trois Cafés Gourmands.

Le groupe représenté par un duo de chanteurs multi-instrumentistes (Yves et Yves), chantent leurs propres compositions et de nombreuses reprises, dont Allez reste, le titre de Boulevard des Airs en duo avec Vianney, que vous retrouvez dans la deuxième partie de la vidéo.

Leur premier succès Nos Belles heures, s'est fait une place en 2019 sur les radios nationales. Il annonce l'arrivée d'un quatrième album pour 2020 (Polydor/Universal Music). En attendant la sortie de celui-ci, le groupe, confiné, a souhaité partager avec les auditeurs de France Bleu, la reprise de leur titre en duo, chacun chez soi.

Le clip

Site officiel : LaDeryves.com