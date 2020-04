Confinement : les Brimborions, chanteurs et humoristes Montpelliérain excelle dans l'art des reprises

Au royaume des reprises, les grands classiques de la chanson Française sont revus et corrigés par les Brimborions, duo malicieux et magistral.

Au royaume des reprises, de belles surprises

Voici les Brimborions, un duo Montpelliérain né de la rencontre d’un auteur-compositeur-interprète (Jonathan Gilly) et d’une comédienne-chanteuse (Camille Lebreton). Avant, sur scène les Brimborions jouaient « Concert... ou presque » qui est devenu « Le Grand soir », une pièce musicale interactive mêlant chanson et théâtre. Mais ça c'était avant !

Pour garder la main (et la voix) et sourire de ce qui nous confine, Camille et Jonathan puisent dans le répertoire de la chanson Française et signent des reprises à la sauce Brimborions. Destinée de Guy Marchand, devient Confinés. Et c'est un carton, plus de 25000 vues sur la page Facebook des Brimborions ! Magie des réseaux sociaux, Anthony Pinto, le directeur de casting de l'émission N'oubliez pas les paroles, vient de les contacter pour qu'ils participent à l'émission de karaoké de France 2 avec le maestro Nagui.

Confinés, nous voici tous les deux confinés... c'est en cuisinant que sont venus ces mots !

"Je suis confinée, comme ils disent" de Charles Aznavour, en version dépouillée et gastronomique, le titre est porté par la voix souriante de Camille Lebreton.

Les Brimborions s'attellent à produire une vidéo par jour, avec les moyens du bord. Une pile de livres, un téléphone posé dessus, une guitare, deux voix et un ordinateur pour poster l'oeuvre. Et souvent l’installation prend plus de temps que l’enregistrement. En préparation, Camille et Jonathan travaillent sur la dernière allocution du président de la République, autour de la réouverture progressive des écoles, collèges et lycées le 11 mai.

Attendez-vous à une nouvelle mouture de ce sacré Charlemagne de France Gall. Oh ! Oh ! Sacré Charlemagne.