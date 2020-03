Confinement - Les coups de cœur culture de Gauvain Sers

Pendant la période de confinement, si on en profitait pour se cultiver un peu ? L'auteur-compositeur-interprète Gauvain Sers partage avec nous ses coups de cœur culture : ses albums préférés, ses découvertes du moment, ses lectures préférées, ses films et séries TV qu'il vous recommande !

La plume engagée de l’auteur-compositeur-interprète français Gauvain Sers, a touché plusieurs artistes de variété françaises tels que Tryo, Yves Jamait ou encore Renaud, qui le prend sous son aile et lui propose les premières parties de son Phénix Tour en 2016.

Viendra rapidement ses premières scènes en solo, avec la sortie en 2017 de son premier single Pourvu. Le chanteur y dresse la liste de ses espérances concernant les traits de caractère de sa future compagne.

Gauvain Sers rencontre rapidement le succès avec son public puisque son premier album se vend à plus de 100 000 exemplaires (album de Platine). Son premier clip, réalisé par le cinéaste Jean-Pierre Jeunet avec la participation des acteurs Gérard Darmon et Jean-Pierre Darroussin, cumule quasiment 6 millions de vues sur internet. Son second album sorti en 2019, Les Oubliés, est également album de Platine.

Ses titres Pourvu, Les Oubliés ou encore Y'a plus de saisons sont régulièrement diffusés sur les ondes de France Bleu.

Que fait Gauvain Sers pendant le confinement ?

Grand amoureux des mots, il en profite pour relire ses classiques, réécouter ses albums préférés ou encore pour regarder sa télévision. Voici ses coups de cœur qu’il souhaite partager avec vous :

Musique

Lecture

Cinéma

"La Belle Époque" de Nicolas Bedos avec Fanny Ardant, Daniel Auteil, Doria Tillier et Guillaume Canet

"Au nom de la terre" d'Edouard Bergeon avec Guillaume Canet

"Welcome" de Philippe Lioret avec Vincent Lindon

Série TV

Restez chez vous et prenez soin de vous ! Gauvain