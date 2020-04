Confinement - M. Pokora envoie un message de soutien aux personnes qui travaillent

Le jeune papa M. Pokora, connu pour sa gentillesse et son empathie, adresse une pensée et un message aux auditeurs de France Bleu.

Depuis quasiment 15 ans, Matt. Pokora est entré dans le cœur des français. Tour à tour chanteur à succès avec des titres comme Elle me contrôle, Juste une photo de toi, On est là, Le jour qui se rêve (il tenait le premier rôle dans la comédie musicale Robin des Bois), Le monde ou encore toutes ses reprises de Claude François. Mais également coach à la télévision dans l'émission The Voice et The Voice Kids sur TF1, comédien de doublage pour de nombreux dessins animés et on l'a vu plus récemment dans son premier téléfilm toujours sur TF1 aux côtés de Muriel Robin.

Son dernier album Les Planètes, sorti il y a tout juste un an et réédité en novembre 2019, est certifié disque de platine. Les trois singles extraits : Les Planètes, Tombé et Si t'es pas là sont régulièrement diffusés sur France Bleu.

Confiné à Los Angeles avec sa compagne Christina Milian, sa belle-fille Violet, et leur nouveau né Isaiah, M. Pokora, a tenu à enregistrer une vidéo pour apporter son soutien, et remercier toutes les personnes qui permettent au pays de fonctionner : soignants, livreurs, facteurs, éboueurs, policiers, restaurateurs et tous ceux qui travaillent pendant cette période difficile. Un geste de solidarité apprécié pour celui qui a dû reporter sa nouvelle tournée Pyramide Tour.