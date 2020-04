Confinement - Marina Kaye interprète deux chansons dans son salon

Confinée chez elle, Marina Kaye offre aux auditeurs de France Bleu une version inédite de ses singles The Whole 9 et Something.

C'est à l'âge de 13 ans que Marina Kaye fait la rencontre du grand public français. Gagnante de l'émission La France a un incroyable talent sur M6 en 2011, elle se fait remarquer par sa puissance, sa maturité vocale et son accent anglophone impeccable. Mais c'est quatre ans après, en 2015, que son talent explose. Son premier album Fearless est un énorme succès, certifié double disque de platine en France. Les singles Dancing With The Devil, Freeze You Out écrit par Sia mais surtout Homeless (plus de 40 millions sur vues), sont sur toutes les radios. Sa carrière est lancée !

Suivront ensuite de nombreux concerts dont l'Olympia, des collaborations diverses et un deuxième album Explicit dont le single Something que Marina Kaye a souhaité interpréter chez elle, devant sa caméra, dans une version intime. En 2020, l'artiste de 22 ans connue pour sa timidité, s'émancipe avec un single The Whole 9, sombre et puissant, extrait d'un troisième album à paraitre.

Son message de soutien

Que fait Marina Kaye pendant le confinement ? Fan de séries tv, elle en profite pour regarder Game of Thrones, Desperate Housewives ou encore Docteur House, selon son humeur ! Si vous vous ennuyez n'hésitez pas à suivre son conseil, et surtout restez confiné, en toute sécurité !

