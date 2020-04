Confinement - Rose interprète trois titres depuis son appartement

À la guitare ou au synthé, sur son balcon ou dans son salon, Rose donne un mini concert exclusivement pour les auditeurs de France Bleu.

La chanteuse originaire de Nice qui a connu le succès dès 2006 avec les tubes La Liste, Ciao bella ou encore Et puis Juin, profite du confinement pour faire de la musique avec son compagnon, le pianiste Romain Berrodier, et nous interprète trois titres extraits de son dernier album Kérosène : Larmes à paillettes, Une bière, un croissant et Pourquoi pas depuis plusieurs pièces de leur appartement.

Une bière, un croissant

En live depuis son balcon, Rose vous donne un régime confinement (à ne pas suivre) !

Pourquoi pas

Rose passe au salon et interprète le titre Pourquoi pas au synthétiseur.