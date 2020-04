Confinement - Silvàn Areg interprète son nouveau single "Tourne tourne" de chez lui

Silvàn Areg l'artiste parolier de Claudio Capéo nous donne de ses nouvelles et nous interprète en exclusivité une nouvelle chanson.

Silvàn Areg est un auteur-compositeur-interprète mais également professeur de sport à Lyon ! Le grand public le découvre en 2019 avec sa participation au télé-crochet Destination Eurovision. Le titre qu'il y présente Allez leur dire, cumule plus de 5 millions de vues sur internet et s'offre un joli succès notamment sur les ondes de France Bleu. Son nouvel album Sur le fil, sur lequel on retrouve son deuxième single On va rfr le monde est actuellement disponible.

Ce coup de projecteur nous permet de découvrir une autre facette de son talent, puisqu'il est le coauteur-compositeur de trois chansons de Claudio Capéo dont l'énorme succès qui l'a révélé en 2016 Un homme debout.

En exclusivité pour France Bleu Silvàn Areg nous interprète son nouveau single Tourne, tourne depuis son studio à son domicile.

Que fait Silvàn Areg pendant le confinement ?

Confiné avec sa famille, il est nécessaire, nous avoue t-il, de bien rythmer sa journée : un bon petit-déjeuner, des devoirs avec les enfants, un atelier cuisine (de préférence arménienne, son origine), une petite sieste, de nouveau des devoirs, du sport (il envoie des exercices à faire à ses élèves), une partie de foot sur console, un bon dîner, une série à la télévision ou un peu de lecture. L'important est de prendre du temps pour soi.

Prenez soin de vous et de vos proches ! Silvàn Areg

