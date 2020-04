Confinement - Vincent Niclo interprète "Che Ti Trovero" dans son salon

Le ténor français reste très actif ! En plein confinement Vincent Niclo partage avec nous une version maison de son titre "Che Ti Trovero" et nous donne son bon plan musculation pour rester en forme.

Vincent Niclo débute sa carrière au début des années 2000 dans de nombreuses comédies musicales : West Side Story, Les Liaisons dangereuses, Tristan et Yseult, Roméo et Juliette, de la haine à l'amour ou encore Autant en emporte le vent.

Mais c'est en 2012 que sa carrière décolle et prend une dimension internationale avec la sortie de Opéra Rouge avec les Chœurs de l'Armée rouge. Ils reprennent ensemble les plus grands airs d'opéra : Nessun dorma de Giacomo Puccini, Carmina Burana de Carl Orff, Adagio d'Albinoni de Remo Giazotto, Caruso de Lucio Dalla, Funiculi Funicula de Luigi Denza. Un énorme succès couronné par un triple disque de platine et une première partie de la tournée française et belge de Céline Dion en 2013.

Il rendra régulièrement hommage aux grands air d'opéra et d'opérette ainsi qu'aux grandes voix qu'il affectionne comme Luis Mariano, Frank Sinatra, Grace Jones, Il Divo...

En plein confinement, Vincent Niclo a souhaité partager avec nous une version "maison" de son titre Che Ti Trovero (sur l'air du Lac Des Cygnes de Tchaïkovski) extrait de son dernier album Ténor.

Son bon plan confinement

Comment garder la ligne en restant confiné chez soi et avec quasiment rien ? Vincent Niclo en jogging nous donne son conseil musculation et nous fait une démonstration, à reproduire chez vous !