"Confinés !", le Chant des partisans isérois

Confiné chez lui à Grenoble, Ludovic Schaap, animateur sur France Bleu Isère a posté une sympathique vidéo dans laquelle il reprend Le Chant des Partisans, dans la version sautillante du groupe Zebda.

Les paroles

"Amis il fait beau, tu partirais bien faire une ballade

Grimper en montagne, mais tu vas rester sur ton canap’

Ça fait si longtemps que tu vis pieds nus ou en chaussettes

Que tu ignores si tu sais encore lacer tes baskets

Confinés… Confinés…

Il faut rester Confinés…

Il faut se confiner Confiner…

Soyons Confinés…

Il faut se confiner

Ami entends tu le silence dans les rues c’est si calme

Pas une voiture Porte de France ça circule impeccable…

Grenoble respire presqu’aussi bien qu’en haut des montagnes

Si tu tousses encore c’est pas à cause des moteurs gasoil…

Confinés…

Ami c’est nouveau tu parles avec ton voisin Jean Pierre

quand il applaudit les soignants à 20h à sa f’nêtre.

Oh hé ! Iséroisois, mathésins, habitants des terres froides,

Du Grésivaudan, de Chartreuse, du Vercors, camarades…

Confinés…

On va rester confinés, même si le voisin d’en face,

On va rester confinés, écoute Patricia Kass

On va rester confinés, et vivement que ça passe

Confinés…

______________________________________________

Paroles : Ludovic Schapp