Constant Despres 15 ans, prodige du piano

Constant Després suit 5 heures de piano par jour. Accompagné par l’Orchestre de chambre Occitania, Constant partagera la scène de l’immense trompettiste Bernard Soustrot. Pour leur concert d’ouverture de saison, Les Arts Renaissants présentent un concert « intergénérationnel », où fraîcheur et virtuosité seront au rendez-vous ! Ce sera ce mardi 16/11 à 20h à l'auditorium Saint-Pierre des Cuisines. Ce jeune passionné se dit très rigoureux. Il est lauréat de plusieurs concours prestigieux. À l’âge de 9 ans, il est le plus jeune sélectionné de l’émission Prodiges. Un an plus tard, il joue dans Prodiges - Le Grand Concert au stade Pierre Mauroy de Lille devant 45 000 spectateurs. Il a également joué du Mozart à la Halle aux grains de Toulouse. Il est notre "expert piano" ce mardi à 9h30 sur France Bleu Occitanie.

L'interview de Constant Copier

Vous le verrez aussi prochainement à Tournan dans le Gers. Il a participé aux festivals Les Moments musicaux du Tarn, Les Théophanies de Rieux-Minervois, Déodat de Séverac, Musique et Culture de Colmar, Piano Pic, Festival du Comminges, En Blanc et Noir Lagrasse, Rencontres musicales de Prayssas, Musique en Minervois... Né en 2006, Constant poursuit ses études au CRR de Toulouse avec François Henry. Clin d'oeil à son papa Stéphane qui n'est jamais très loin.