ContreBrassens, dimanche 8 mars à la salle des fêtes de Beaulieu-lès-Loches

Contrebrassens, sur scène, c'est Pauline Dupuy (contrebasse, chant) et Michael Wookey (guitare, toy piano, chant).

Pauline Dupuy nous fait redécouvrir Brassens sous un éclairage neuf. Révélant la saveur musicale de ses mélodies et la profondeur de ses textes, elle nous promène dans des histoires choisies autour de la femme...

Après avoir roulé sa bosse seule avec sa contrebasse, la chanteuse s'entoure à présent de complices invités à nourrir Contrebrassens. L'univers fantasque et surprenant de Michael Wookey, la délicieuse fantaisie des cuivres Art Deko, se marient avec merveille et justesse à la douceur et la sobriété de la contrebassiste.

Un spectacle tout public dimanche 8 Mars à la Salle des Fêtes de Beaulieu-lès-Loches.

Tarif : 14€ plein tarif / 12€ sur réservation /

10€ abonné-e-s et minimas sociaux /

Gratuit – de 14 ans