Coronavirus : Rio Loco, le concert du 14 juillet et de nombreuses festivités estivales annulées à Toulouse

C'étaient des annulations attendues au vu des multiples déjà annoncées dans la région, mais qui vont sans doute fendre le cœur des Toulousains. La mairie précise ce mercredi soir que plusieurs événements de la saison culturelle sont annulés pour éviter la propagation du Covid-19.

En premier lieu, Rio Loco, prévu du 17 au 20 juin à la prairie des Filtres n'aura pas lieu et est reporté en juin 2021, toujours autour de la thématique “Afrika”. Par ailleurs, les concerts organisés à l’occasion de la Fête de la musique et du 14 juillet sont annulés.

Le festival Toulouse d’été qui avait débuté avec l’Orchestre national du Capitole à la prairie des Filtres et s’était clôturé à la Halle de la Machine l’an dernier ne pourra non plus avoir lieu cette année en juillet. "Ce sera le cas également pour l’ensemble des rendez-vous jusqu’à la fin de la saison 2019/2020, pour le Théâtre et l’Orchestre national du Capitole", précise la mairie. Mais la création du ballet Toulouse-Lautrec est reportée à novembre 2020 par le Théâtre du Capitole, qui a déjà lancé la nouvelle saison 2020-2021.

Et le feu d'artifice du 14 juillet ?

A ce stade, le communiqué ne parle pas du feu d'artifice musical du 14 juillet. France Bleu Occitanie a pu joindre la mairie qui précise que des solutions sont en train d'être cherchées à ce stade pour voir si ce feu d'artifice très apprécié des Toulousains peut être maintenu, même si cela semble très difficile.

Le Marathon des mots reporté à l'automne ?

La mairie travaille aussi sur le maintien de certains événements tels le Marathon des mots, reporté à l’automne prochain. Le maire Jean-Luc Moudenc assure que "des mesures d’ordre économique ont été prises, concernant le versement des 9M€ de subventions prévues en 2020 ou la prise en charge des contrats en cas de reports ou d’annulations, sous condition du paiement des artistes impliqués".