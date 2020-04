Coronavirus : Denis Barthe (Noir Désir, Les Hyènes), sa vie confinée loin des salles de concerts

Il a été autrefois le batteur charismatique du plus grand groupe de rock français : Noir désir. Après la dissolution du groupe en 2010, le Talencais Denis Barthe a enchaîné les collaborations : avec la joyeuse bande du Very Small Orchestra et aujourd’hui Les Hyènes avec qui il a signé la BO du film d’Albert Dupontel, "Enfermé dehors", enregistré deux albums et donné plus de 400 concerts en France et en Europe.

Un artiste engagé dans sa commune

Retiré dans sa maison de Sore (40) au cœur du Parc régional des Landes de Gascogne, Denis en profite pour terminer, via internet, le mixage du nouvel album des Hyènes (*) avec les autres membres du groupe, faire des apéros-visio avec des amis, s’occuper de sa famille et bien sûr, jouer de la batterie ! Conseiller municipal, Denis Barthe est également mobilisé avec l’équipe de la mairie de Sore pour aider ses administrés à s’organiser pendant le confinement.

(*) The Hyènes / "Ca s'arrête jamais". Arsenal productions.