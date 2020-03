Coronavirus en Dordogne : le concert de Claudio Capéo prévu le 20 mars au Palio est reporté au 13 juin 2020

Le concert de Claudio Capéo au Palio de Boulazac est reporté au 13 juin 2020. Le spectacle devait avoir lieu le vendredi 20 mars. L'événement a du être reporté suite à l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes à cause du coronavirus.

Il va falloir s'armer d'un peu de patience. Les fans du chanteur Claudio Capéo pourront assister à son concert au Palio de Boulazac le samedi 13 juin prochain. Il était initialement prévu le 20 mars. Le spectacle de l’artiste, révélé par l'émission The Voice, a du être reporté suite aux nouvelles mesures contre la propagation du coronavirus et à l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes.

Les billets restent valables pour cette nouvelle représentation. Si vous ne pouvez pas vous rendre au concert, les billets sont remboursables auprès de votre point de vente.

Le spectacle de l'hypnotiseur Messmer a lui aussi été reporté au 18 avril 2021. Il devait avoir lieu le vendredi 13 mars.