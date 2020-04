Coronavirus et confinement : Eric Mouquet est l’invité de France Bleu Gironde et France Bleu Périgord

En 1990 Eric Mouquet fonde avec le pianiste et percussionniste Michel Sanchez le groupe Deep Forest. Leur single « Sweet lullaby » devient un tube planétaire en 1992. Les récompensent s’enchaînent et leur style, savant mélange de musique électro, de chants traditionnels et de sons de la nature planants cartonne. Grammy Award décroché en 1995, nominations aux Victoires de la musique et plus de 10 millions d’albums vendus, le son « Deep Forest » s’impose dans le monde entier et marque son époque.

Périgord et pyramides

Installé à Belvès en Périgord noir depuis plus de 10 ans, l'un des plus beaux villages de France, Eric Mouquet continue à composer dans son home studio suréquipé. Il a notamment signé la musique du son et lumière permanent diffusé chaque soir sur le site des pyramides d’Égypte au Caire et poursuit l’aventure Deep Forest. Le dernier album du groupe intitulé « Epic Circuits », réalisé en collaboration avec le musicien Daniele Gaudi, est sorti en 2018. Eric Mouquet raconte son confinement au micro France Bleu de Dominique Bourdot.