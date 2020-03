Coronavirus et confinement : les rappeurs Nîmois de VSO lancent un clip participatif

Dans cette période de confinement où nous sommes bloqués à la maison les rappeurs Nîmois proposent à leurs fans de se filmer de "manière enjouée et originale" sur le titre "Tout le monde est d'accord", un titre joyeux qui fait partie de leur première album, sorti le 13 mars dernier "Adrénaline".

VSO lance un clip participatif Copier

Tout le monde peut devenir réalisateur de ce clip

Devenir réalisateur d’un clip de rap depuis son salon, sa cuisine ou même sa salle de bain, c’est le concept de ce clip participatif lancé par les trois rappeurs de VSO : Pex, Vinsi et Alien.

Pex entrain de monter les vidéos des fans depuis chez lui

Pex attend d’être surpris par ses fans : "On vous propose de vous filmer sur votre smartphone, seuls ou à plusieurs entrain de chanter notre chanson "Tout le monde est d'accord" ou alors en playback ou bien juste en dansant, en faisant des pompes, en faisant des crêpes, ou tout ce que vous voulez même en vous déguisant, bref laissez libre cours à votre imagination".

Alien confiné chez lui passe du temps à faire de la musique

Se faire du bien au moral et faire passer le temps

Bien sûr c’est aussi un excellent moyen de se faire du bien en ce moment , Alien un des autres rappeurs du groupe : "C’est un son qui est _bonne ambiance_, bon délire, et du coup si ça peut permettre de se changer les idées, car réfléchir à comment être le plus original possible ça occupe l'esprit et donc c’est cool". Et c'est aussi un grand bonheur pour les trois rappeurs comme l'explique Vinsi : "Ça remonte le moral, c'est une musique très festive qui fait du bien, et puis chaque soir nous organisons aussi un live sur notre page Facebook pour être en lien avec tous ceux qui nous suivent, et nous avons également des invités tous les soirs, c'est vraiment super".

Vinsi profite de sa terrasse pendant le confinement mais fait aussi beaucoup de musique © Radio France

L'initiative a déjà remporté un franc succès, les rappeurs ont reçu près de 200 vidéos de fans pour l’instant. Vos vidéos sont à envoyer jusqu'au 26 mars dans la meilleure qualité possible sur vsoclip@gmail.com.

Quant à l'album "Adrénaline" il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement.