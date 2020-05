Coronavirus : EXCLUSIF Akhenaton se confie: la crise, la musique, et l'OM en temps de confinement

Comment avez vous vécu , le début de ce confinement ?

Cette longue période de confinement a commencé alors qu’on était en tournée, ca a été compliqué de passer de la scène, à jouer devant des gens, être occupé toute la journée à faire des concerts et puis, d’un coup on passe à une forme de calme absolu. Compliqué au début donc et puis, on essaie de trouver ce qu'il y a, à faire de bien dans le cadre de cette obligation de confinement. Moi je fais de la musique, et je prépare un album qui va être disponible gratuitement sur streaming autour du 11 mai.

Ca aide à passer le temps et puis c’est aussi l’idée d’offrir quelque chose aux gens et notamment ceux qui devaient assister à nos concerts

De quoi va parler cet album ? de l’épidémie, du confinement ?

Ca parle de beaucoup de sujets qui ont rapport avec la vie tout court, le confinement ça ne change rien pour moi et j'en parle dans un morceau, ça change pas en tous cas, mes convictions et ça n'affecte pas ma raison et ma raison me dit que c’est une crise qu'on a médiatiquement surestimer. Même s’il y a des morts et c'est très triste, on a déjà eu à faire par le passé à des crises comme celle là, qui sont passées complètement inaperçu

je prépare un album qui va être disponible gratuitement sur streaming autour du 11 mai.

Alors si cette crise qui frappe le monde entier, dure plusieurs mois et tue, par la famine, des millions de gens, je pense que la balance ne sera pas terrible.

Ca veut dire que vous êtes de ceux qui attendent avec impatience le déconfinement, le 11 mai ?

Non pas du tout, j’ai même tendance à respecter les consignes à la lettre, mais je pense qu’il y aura des leçons à retenir de cette crise pour faire en sorte que si jamais un épisode comme celui là se représente et ça risque d'être rapide, à l'échelle mondiale, on ne va pas se confiner chaque année pour des virus qui sont des milliers dans la nature

Le monde de la culture , du spectacle risque de souffrir de cette pandémie, ca vous inquiète ?

Ca me fait très plaisir que vous en parliez parce que je trouve qu’on n’évoque pas suffisamment un secteur qui emploie, 1 million et demi de personnes, et malgré ca, à chaque fois, on est la dernière roue de la charrette ! Pourquoi? parce qu’à l’image des footballeurs- milliardaires, on est considérés par des caricaturistes en bois, comme des chanteurs millionaires

Quand j’entends le discours du premier ministre ou du président, la question de la culture n'est jamais abordée, on est dans un flou le plus total.

Ce qui va se passer, c'est que pour des milliers d’intermittents du spectacle ça va être un problème énorme, pour les responsables de festivals ça va être un problème énorme de boucler leur budget 2020

Il va y avoir une sorte de lame de fond culturel qui va faire disparaître de nombreux événements en France

Le gouvernement ne fait pas bien son travail, d’après vous ?

C’est un problème pour la quasi-totalité des pays dans le monde, moi je ne jette pas la pierre au gouvernement actuel, c'est l'héritage de tous les gouvernements d'après-guerre et de leur manière de gérer les crises sanitaires, de défendre une médecine unique, cette médecine où l’on prescrit des médicaments quand on en a besoin de 6, on va à la pharmacie et on achète un paquet de 44 gélules, pour finalement en jeter la majorité.

Cette période de confinement est elle l’occasion de resserrer les liens sociaux ?

Moi je trouve que c'est génial à ce niveau là, honnêtement, je n'ai jamais reçu autant de messages d'empathie que dans cette période, on s’appelle: «salut ça fait un moment, comment tu vas?

j’ai bien peur qu’après le confinement, ce soit un règlement de comptes à OK Corral

C’est pareil avec la famille et les enfants on se retrouve à parler pendant des heures de sujets qu’on avait pas le temps d’aborder auparavant et même si c’est à travers des téléphones ou des ordinateurs, il faut faire en sorte qu’il en reste quelque chose après la crise.

Malheureusement, j’ai bien peur qu’après le confinement, ce soit un règlement de comptes à OK Corral et qu'on débouche sur quelque chose d'encore moins qu'avant

Et l’Olympique de Marseille qui retrouve la ligue des champions la saison prochaine grâce à l’arrêt prématuré du championnat , ça vous met en joie ?

Quoi qu’il en soit, c’est quand même magnifique, parce que je vais vous dire la vérité, ça n’est pas pour jouer l’intello qui passe à la radio, mais honnêtement, le football à la télévision ça me manque carrément.

Après, l’OM ? j'espère qu'on sera suffisamment armé pour l’Europe, qu'on ne refasse pas le coup de la saison où on s’était retrouvé face à Arsenal et Dortmund et qu'on avait finit avec zéro point.

****

En bonus, ce clip sorti jeudi, "Quand est ce qu'on s'aime ?", un clip réalisé par des étudiants de l'école AIS à Marseille