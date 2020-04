Coronavirus: The Gispy Band, la sortie du nouvel album est retardée

Comme beaucoup d'artistes, avec le confinement, The Gispy Band ne peut plus aller en studio, le nouvel album devra donc attendre.

The Gipsy Band est un groupe normand de musiciens gitans crée en 2003 par Matthias Malhé et son cousin.

L'équipe s'est étoffée et après la sortie de leurs albums Ven en 2016 et Baila morena en 2017, ils ont joué en Pologne dans le stade de Katowice devant 55 000 personnes et près de 2,8 millions de téléspectateurs avec la retransmission du concert à la télévision.

on attend la fin du confinement pour voir comment ça se passe, l'album ce sera je pense fin d'année

Matthias reste confiant et continue à voir les autres membres du groupe en visio et à toujours sa guitare à portée de main.

Le groupe The Gispy Band sera en concert à l'espace culturel Les Vikings à Yvetot (76) le 26 septembre au profit de l'Association Les messagers de l'espoir

