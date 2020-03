Coronavirus : le ciné Le Méliès organise des battles sur Facebook

Comme tous les lieux accueillant du public, le cinéma le Méliès à Saint-Etienne est temporairement fermé, le temps du confinement.

Pour garder le contact avec son public, pour continuer de faire vivre le cinéma et pour nous occuper, l'équipe du Méliès nous propose un drôle de jeu sur Facebook. C'est le "Méliès Battle". Le principe est simple: chaque mercredi, jour des sorties ciné en temps normal, on découvre un nouveau thème de "battle" proposé par un des membres de l'équipe.

À partir de là, chacun d'entre nous peut proposer un film par jour pendant sept jours, extrait à l'appui, en lien étroit avec le thème de la semaine. L'équipe du Méliès attribue des points dans les commentaires. En fin de chaque semaine, on compte les points et on remet les compteurs à zéro!

Pour participer, rien de plus simple, cliquez ici et commencez à jouer avec les nombreux internautes déjà en lice!