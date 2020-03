Coronavirus : le concours d'Stimme est reporté à 2021

La France est actuellement en période de confinement afin de lutter contre l’épidémie du COVID-19 qui touche une majeure partie de la population mondiale. Cette épidémie nous met tous aujourd’hui dans une situation que nous n’avons jamais connue auparavant. Il s’agit pour nous et pour la plupart des acteurs du monde culturel et des médias de la France entière, d’adapter, au jour le jour, nos méthodes de travail et d’anticiper la reprise.

L’Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle et France Bleu Elsass organisent chaque année, depuis 4 ans, le concours de chant d’Stimme qui se déroule sur une période de huit mois environ. Cette année, la chaine de télévision France 3 Grand Est a rejoint l’organisation du concours donnant ainsi une plus grande ampleur médiatique à ce dernier.

Le concours, débuté en novembre 2019 a été un succès en termes de participations puisque pas moins de 30 personnes ont tenté leur chance. En janvier dernier, le jury s’est réuni afin de choisir les 10 candidats présélectionnés pour enregistrer leur maquette en studio. Suite à ses 3 jours d’enregistrements, le jury, les musiciens et techniciens du concours ont désigné en février leurs 5 candidats préférés pour l’étape suivante : le vote du public. En ce mois de mars, leurs chansons devaient être diffusées à la radio et les votes ouverts sur Internet ; les 3 participants ayant récolté les plus de votes devaient ensuite s’affronter lors d’une finale de grande envergure le 6 juin prochain à la Cité de la Musique et de la Danse à Strasbourg.

Report de l'édition 2020 de d'Stimme

Malheureusement, le contexte actuel bouleverse l’organisation, à la fois de la finale et du concours. Chaque structure organisatrice doit adapter son activité en fonction de l’actualité, ralentissant ainsi l’avancée du concours. Nous croyons en ce concours, il met en lumière la langue régionale, la valorise et la modernise. Il permet de mettre en avant des artistes qui œuvrent chaque jour pour leur culture et leur langue. Nous croyons également que pour réussir cette mise en lumière, il est important que tous les acteurs du projet puissent s’impliquer de façon totale. La crise sanitaire actuelle ne nous permettrait pas d’organiser de façon optimale les prochaines étapes du concours et notamment la finale du 6 juin prochain.

C’est dans ce contexte, que les membres organisateurs du concours d’Stimme (OLCA, France Bleu et France 3) ont conjointement pris la décision d’annuler l’édition 2020 et de la reporter à l’année 2021 : les votes du public sélectionnant les 3 finalistes, le coaching des candidats et la finale du 6 juin à la Cité de la Musique et de la Danse se dérouleront donc l’année prochaine.

Les 5 candidats déjà sélectionnés par le jury restent inchangés. Il n’y aura donc pas de nouvelles sélections pour l’année 2021. Tout le travail engagé jusqu’à présent par les organisateurs, les candidats, les artistes, les musiciens, les partenaires, les prestataires sera reporté pour pouvoir faire de cette 4ème édition, une édition exceptionnelle comme nous l’avons toujours espéré.