Coronavirus - Gironde : le festival Reggae Sun Ska attend des annonces du gouvernement

C'est une hécatombe dans le monde du spectacle. Tous les festivals prévus entre le mois de mai et de juillet annoncent tour à tour l'annulation de leurs éditions de 2020. Ces annulations font suite aux annonces d'Emmanuel Macron, lundi dernier. En Gironde, le festival "ODP" à Talence ou encore "Relâche" ont également jeté l'éponge. Annulation aussi pour Garorock, le plus gros festival de Nouvelle-Aquitaine. Mais les festivals prévus en août sont dans un flou total, c'est le cas du Reggae Sun Ska qui doit se tenir du 7 au 9 août à Vertheuil Médoc.

Plus de 20.000 festivaliers sont attendus

Pour le moment la 22e édition du festival est maintenue et toujours en pleine organisation. Mais sans directive claire du gouvernement et sans décision stricte par exemple sur la procédure sanitaire. Le festival se monte au ralenti. "S'il nous faut des masques pour nos festivaliers, qu'il faut les changer toutes les deux ou trois heures, il nous en faudrait 100.000 au total. Qui paye ? Comment les obtenir ?", se demande Fred Lachaize, le directeur du festival.

De même pour les navettes censées transporter les festivaliers de la gare de Bordeaux à celle de Pauillac, pour le moment le SNCF ne sait pas comment s'organiser. Si le festival ne se tient pas cette année ce serait un grosse perte d'argent pour les gérants, puisque 95% de leurs revenus proviennent de la billetterie et de leurs partenaires.

Nous avons des contrats avec les artistes, les partenaires. Nous ne pouvons pas annuler comme ça ! - Fred Lachaize

50% de la programmation est étrangère

L'autre problème de taille ce sont les artistes. Avec la fermeture des frontières jusqu'à nouvel ordre, personne ne sait si les artistes pourront venir. "Les managers ne savent pas comment gérer la situation", lâche, dépité, Fred Lachaize. Sans une décision et des aides de l'État le festival ne peut pas annuler son édition 2020, ce serait impossible d'absorber les pertes financières. "Plus vite les interdictions de rassemblement pour le mois d'août seront prononcées, plus facilement nous pourrons gérer les pertes."

Plusieurs pays européens comme la Belgique ont déjà annoncé l'annulation des festivals jusqu'au 31 août.