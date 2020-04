Coronavirus: les médecins anesthésistes-réanimateurs chanteurs du groupe Saint Hilaire sur le pont

C'est en 2016 qu'on a connu le groupe Saint Hilaire grâce à une vidéo postée sur les réseaux sociaux, une chanson de 2010 et un clip réactualisé.

France Bleu Normandie leur a fait faire leur 1ère grande scène à Juliobona à Lillebonne pour la soirée des 30 ans de la radio.

L'univers de Saint Hilaire: des chansons à texte mêlant humour et musique joyeuse pour un groupe composé en grande partie de médecins qui se sont rencontrés pendant leur internat au CHU de Rouen dans le quartier Saint Hilaire d'où le nom du groupe.

Aujourd'hui, Elisabeth au violon est la seule à travailler au CHU de Rouen.

Antoine, le bassiste est à l'hôpital de Dieppe, Benjamin au trombone et clarinette basse est médecin généraliste, Eric le batteur à la clinique St Hilaire à Rouen, Fabien au chant et Edouard à la guitare à la clinique de l'Europe et Raphaël au clavier n'est pas médecin mais dans les espaces verts.

le confinement est arrivé pile au moment ou on travaillait sur notre prochain EP

Le groupe a des chansons qui sont prêtes, et des concerts de prévus à la rentrée mais tout est au ralenti en ce moment avec la crise sanitaire et tout dépendra de l'évolution de l'épidémie.

faut les gens aient conscience que si on veut pouvoir reprendre progressivement une vie normale, il ne faut surtout pas se lancer des grosses fêtes de 50 personnes le 11 mai au soir

En Normandie, les services médicaux se sont organisées pour se partager les patients des opérations prévues afin de permettre au CHU de Rouen de traiter les malades "Covid". Certains membres du groupe Saint Hilaire sont allés aider le CHU, Eric lui est parti à Paris.

Lorsqu'ils sont ensemble au CHU de Rouen ils proposent des petits live sur leur page Facebook

Le goupe Saint Hilaire au CHU de Rouen - Photo: Fabien Tourrel

Restez en contact avec le groupe Saint Hilaire:

La page Facebook SaintHilaireMusic

La chaîne YouTube officielle de Saint Hilaire

En décembre 2019, France Bleu Normandie avait demandé au groupe de créer une chanson de noël, ils nous ont envoyer "Noël, No Hell"