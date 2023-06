Corsu Mezu Mezu avec Patrick Fiori et Francine Massiani dans Radio Libre

C’est un album France Bleu certifié double disque de platine avec plus de 100 000 ventes pour le volume 2 de “Corsu Mezu Mezu”.

loading

Ce projet est une invitation au voyage et à la découverte de l’île de beauté mais aussi l’occasion de découvrir la communauté corse à Marseille et en Provence avec ses ambassadeurs : Patrick Fiori qui lui nait et grandit à Marseille, alors que Francine Massiani est native et grandit en Corse sur l'île Rousse.

La Corse débarque à Paris le 28 octobre pour un concert évènement à Paris La Défense-Arena devant 40 000 personnes.

loading

loading

On évoque avec Patrick Fiori ses racines corses, ses souvenirs d'enfance à Marseille. Et avec Jean Dal Coletto (Président de la Fédération des groupements corses de Marseille et des Bouches-du-Rhône) on se posera la question : "Qu'est-ce qu'être corse en 2023 ?"

L'Avvinta, Kendji Girac - Catena (Clip officiel)

loading

Francine Massinani et Patrick Fiori nous raconte l'expression "Corsu Mezu Mezu" : moitié continent / moitié corse.

Concert évènement le 28 octobre à La Défense Arena avec Soprano, Patrick Bruel, Kendji, Jenifer, Florent Pagny, Carla Bruni, Slimane, Icare, Joyce Jonathan, Nolwenn Leroy.

Jean-Charles Papi, originaire de Porto-Vecchio, est un chanteur, auteur et compositeur de talent. Il a été membre du groupe Canta U Populu Corsu avant de fonder le groupe Novi . Avec Novi, il sort deux albums, N9vi et U Portalucci.

Le plus gros travail a été sur la prononciation de la langue corse pour les artistes du continent.

loading

Francine Massiani a été découverte par le public français lors de son passage dans "La Nouvelle Star 3" sur M6 en 2006. Elle termine cinquième, riche d’une expérience de la scène, de gestion du plateau et du stress. Depuis elle est devenue une artiste de référence qui fait elle découvrir la nouvelle scène corse dans l’émission “ Aldimusica " sur France 3 ViaStella.

"En Corse c'est la fête de la musique tous les jours" dit Patrick Fiori.

On a demandé à Francine sa chanson corse préférée que voici :

loading

Dernier clip de Corsu Mezu Mezu avec Jenifer et Voce Ventu pour "Ti vecu o la moi bander" :

Voce Ventu, Jenifer - Ti vecu o la mio bandera (Clip officiel)

Et surtout allez les soutenir au concert évènement à La Défense Arena le 28 octobre 2023 . Pour réserver vos places c'est ici .