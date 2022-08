Corsu Mezu Mezu 2 : l'Île de Beauté en chansons

Fort de son succès en 2015, Corsu Mezu Mezu revient avec un volume 2. Découvrez les 16 nouveaux duos d’exception, interprétés par un artiste corse et un artiste du continent.

La Corse à l'honneur

Corsu Mezu Mezu réunit cette fois encore les grands interprètes corses (Jean-Charles Papi, L'Avvinta, Christophe Mondoloni, Voce Ventu... pour ne citer qu'eux) et chanteurs du continent (Patrick Fiori, Florent Pagny, Patrick Bruel, Kendji Girac, Julien Doré, Jenifer, Vianney, Carla Bruni... et bien d'autres encore). Un album de partage qui met à l'honneur la Corse et sa culture.

"Terra Corsa" et "Catena"

Le premier single de l'album "Terra Corsa" sorti le 20 mai dernier réunit quatre grandes voix : Patrick Bruel, Patrick Fiori, Florent Pagny et Jean-Charles Papi. Il totalise déjà plus de 2 millions de vues sur YouTube.

Kendji Girac a lui aussi accepté l'invitation de Patrick Fiori pour rejoindre l'aventure. Il interprète "Catena" avec le groupe Corse L'Avvinta.

L'album Corsu Mezu Mezu 2 est disponible dès aujourd'hui.

Un concert à la Défense Arena à Paris

Les artistes vous donnent rendez-vous le samedi 28 octobre 2023 dans la plus grande salle d’Europe pour un concert exceptionnel.