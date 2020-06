Côté culture, comptez sur nous : Daniel Levi

Daniel Levi et l’invité de France Bleu Provence avec Hervé Godard ce Matin. On découvre cette nouvelle chanson au profit des soignants pour la fondation « Hôpitaux de France, hôpitaux de Paris » et la fondation « Ambroise Paré de Marseille ».

Hervé Godard : Bonjour Daniel Levi, on a entendu beaucoup de groove, d’espoir dans cette chanson, un hommage aux soignants. Après cette période de grave crise sanitaire c’est important pour vous de vous mobiliser ?

Daniel Levi : Disons que c’était une impulsion sincère et spontanée, c’est mon statut d’être humain qui impose quelquefois des choses et des passages à l’acte.

Hervé Godard : Cela s’est fait à l’instant ? Cela s’est fait après une réflexion cette chanson ?

Daniel Levi : Disons que c’est un cheminement, pour tout vous dire je pense que je suis concerné peut être un peu plus, moi qui ai côtoyé de prêt ce milieu hospitalier. C’est toute cette somme d’humanité, le devoir de reconnaissance quelque chose qui est peut-être impliqué par un degré de conscience relevé. Donc j’ai eu à cœur de mettre à contribution ma petite personne d’artiste et de concocter dans la mesure du possible avec les conditions qu’on connait pendant le confinement, cette chanson.

Hervé Godard : Daniel Levi on le rappel, vous habitez depuis longtemps à Marseille, vous qui êtes méditerranéen est ce que cette période de confinement à été l’occasion d’écrire d’autres chansons ? De préparer des concerts pour la rentrée ?

Daniel Levi : Oui tout à fait ! Ça a été un moment disons très prolifique et productif on n’avait pas tellement le choix. J’étais sur l’ordinateur, à mes chansons, à mon piano. J’ai fait beaucoup de musique effectivement, il y a plein de chansons qui sortent, qui sont sorties et qui feront l’objet d’un album très bientôt j’espère.

Hervé Godard : Daniel Levi cette période très particulière à Marseille vous l’avez vécu comment ?

Daniel Levi : J’ai vécu sans doute comme des millions de Français, confiné, à la maison avec la possibilité de faire autre chose que de se retourner vers soit. Faire le point, réfléchir, avoir d’autres activités, être dans l’activité malgré tout, dans l’action c’est ce que j’ai pu faire, grâce à cette chanson qui est un hommage à tout ce corps médical, grâce aux musiciens... Et grâce au soutien d’une personne que vous connaissez qui s’appelle Liane Foly, d’abord une artiste incroyable et quelqu’un qui a des qualités humaines formidable, et qui m’a donné un coup de main avec son fameux carnet d’adresse qui a pu contacter les artistes. Vous avez vu la somme de personnalité qu’il y a sur le clip c’est assez impressionnant !

Hervé Godard : Ça s’appelle « toi moi nous eux lui vous » c’est la nouvelle chanson de Daniel Levi, on va inciter tout le monde à la télécharger, à l’acheter quel que soit la forme. Les bénéfices seront reversés au profit des associations « Hôpitaux de France, hôpitaux de Paris » et la fondation « Ambroise Paré de Marseille ».