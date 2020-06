Coté Culture, comptez sur nous : L'Opéra de Marseille dévoile sa programmation

Hervé Godard : vous pouvez dès à présent bloquer vos soirées pour "La Dame de Pique" de Tchaïkovski, des chefs d'oeuvre du bel canto comme "L'Italienne à Alger" de Rossini, "La Bohème" et "Tosca" de Puccini, "Luisa Miller" de Verdi ou "Les Pêcheurs de Perle" de Bizet.

Bonjour, Maurice Xiberras !

Directeur de l'Opéra de Marseille. Malgré cette période particulière où de nombreuses salles sont encore fermées, vous nous avez concocté un beau programme ?

Maurice Xiberras : oui on a présenté notre saison, celle qu’on avait conçue, bien entendu il risque d’y avoir des ajustements en fonction de l'évolution de la pandémie du covid et c’est la raison pour laquelle on a décidé de n’ouvrir la billetterie que début septembre.

Hervé Godard : voilà on va préciser, pour ce qui est des places à l’unité, des abonnements, la réservation ne se fera qu'en septembre... Mais on peut quand même déjà rêver, L’Opéra de Marseille c'est l’excellence de l’art lyrique tant dans les chanteurs, l’orchestre, les décors, les costumes... Un spectacle d’opéra c’est exceptionnel !

Maurice Xiberras : on a pas à rougir de ce qu’on présente. Effectivement il va y avoir des nouvelles productions, dont on fabrique les décors, les costumes. Il y a des distributions internationales et puis à notre théâtre l’Odéon on présente toute une saison de théâtre et d’opérette également. On a envie tous de retrouver le public, le public à envie de revenir, les artistes ont envie de se produire à l’Opéra de Marseille, parce qu’ils sont très attachés à notre salle et on fait tout pour.

Hervé Godard : bien cette envie de permettre aux artistes de revenir sur scène car eux aussi ont été privés de travail...

Maurice Xiberras : ils sont tous sur les starting block. C’est des chevaux en train de piaffer dans leur écuries. Ils ont envie de retrouver à la fois la scène, de travailler, de s’exprimer, de retrouver le public, les émotions du public. Et puis c’est le sens de leur vie, c’est le sens du choix de leur vie. Ce sont des années de travail acharné. Et c’est terrible ce qu’il s’est passé de devoir arrêter des spectacles en cours de répétition, des spectacles qui la plupart ont été préparés depuis plus de trois ans. C’est un investissement énorme et qui n’a pas pu aboutir, ça c’est terrible. Mais ils ont envie vraiment de revenir..

On se retrouve à la rentrée à l’Opéra de Marseille.