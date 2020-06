Côté culture, comptez sur nous : Le Festival international de Piano de La Roque d'Anthéron

à réécouter Côte culture, comptez sur nous 2ème partie

L’info est tombée hier, le Festival international de Piano de La Roque d'Anthéron aura bien lieu. Il débutera 15 jours plus tard que prévu pour 60 concerts du 1er au 21 août, tous dans le cadre magique du parc de Florans de La Roque d'Anthéron. René Martin, Directeur artistique et fondateur du festival, est l’invité d’Hervé Godard et Phillipe Richard.

Hervé Godard : bonjour, René Martin ! Malgré les nombreuses incertitudes liées à la crise sanitaire, vous n'avez jamais renoncé à organiser cette 40e édition ?

René Martin : oui dès que le confinement est arrivé nous avons beaucoup discuté pour maintenir cette manifestation, nous avions un outil extraordinaire puisque le parc du château de Florans est en plein air, c’est 10 hectares entourés de platanes extraordinaires et c’est à ce moment-là que je me suis dit : on peut maintenir, on peut modifier notre auditorium, on peut créer de nouvelles salles dans le parc, et nous avons réussi ce pari. Nous espérons maintenant avoir l’accord du préfet.

Hervé Godard : la jauge habituelle de ces grands gradins de 20 000 places va être réduite à 675 places par concert, mais on pourra écouter des artistes de très grand niveau, notamment des musiciens français ?

René Martin : oui, c’est vrai qu’aujourd’hui les frontières sont fermées, les compagnies d’aviation sont sur le sol, donc je voulais absolument privilégier toute cette école de piano française magnifique et demander aux artistes de venir à La Roque d'Anthéron en voiture ou en train.

Tous les artistes ont accepté et j’ai choisi presque 80 pianistes, qui vont venir d’Espagne, de Madrid, de Suisse et bien sûr nous allons présenter toute cette magnifique école de piano française.

Hervé Godard : on peut parler des frères Capuçon, Ils devrait venir les fidèles ?

René Martin : alors les frères Capuçon seront là, Gautier, Renaud et puis tous les jeunes pianistes français.

Hervé Godard : le festival de piano de La Roque d’Anthéron, est notre rayon de soleil de l’été, on avait peur d’un désert culturel c’est un premier signe, il y en aura peut-être d’autres !

Ouverture de la billetterie le 25 juin, la programmation devrait être disponible prochainement.