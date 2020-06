Côté culture, comptez sur nous : le Jazz Fola à Luynes

Hervé Godard : cette salle de concert, qui fait aussi restaurant, est unique en son genre dans la région. A partir de demain, profitez de plusieurs concerts par semaine dans une ambiance boîte à jazz.

Bonjour, Jean-Paul Artero !

Directeur du Club Jazz Fola. Vous avez été obligé de réduire votre jauge mais vous avez tenu à rouvrir ? C'est important de retrouver les musiciens en live face au public ?

Jean-Paul Artero : oui absolument moi c’est mon credo de vie au niveau musical. Et on a rouvert même si c’est une version à 60 places qui contraint d’avoir beaucoup moins de mondes. Là on est complet pour les deux prochains jours qui arrivent. Parce que évidement avec 60 places c’est beaucoup plus facile de remplir. Mais on a respecté toutes les distanciations tout ce qu’il faut les plexiglas, la signalétique... Et on a en plus rajouté un traitement par stérilisation de l’air à l’ozone qui nous permet de garder cet équipement tout le temps. Ce qui nous permettra d’être tout le temps stérilisés, 3h avant l’ouverture des portes qui nous permettra même après le covid d’être un peu plus en sécurité...

Hervé Godard : le public a répondu présent vous l’avez dit même avec une jauge réduite, c’est quand même magnifique. Les gens ont envie de réécouter de la musique, notamment du Jazz. Et puis vous allez nous réserver comme ça plusieurs concerts par semaine dans les semaines qui viennent ?

Jean-Paul Artero : Oui bien sûr, les jeudi vendredi samedi on a des musiques très différentes. Entre bee-bop, hard bop, swing, pop, soul, funk, il y a de la musique brésilienne également. Et puis on a aussi des artistes comme qui vont venir. Il y des trompettistes américains pendant le mois Berline & Louis Winsberg de juillet, italiens également. Maintenant que les frontières se libèrent un petit peu, on peut accueillir beaucoup de monde et puis avoir cette variété de musique qui est toujours très dynamique et permet d’avoir une réponse du public formidable.

Retrouvez la programmation complète ici: https://www.jazzfola.com/