Couac au concert de M, plus de tickets vendus que de places disponibles dans les arènes de Bayonne

Gros problème d'organisation lors du concert du chanteur M dans les arènes de Bayonne, plusieurs centaines de spectateurs n'ont pas pu assister mardi soir au concert de la star, même s'ils étaient munis de billets. "J'ai acheté mes places il y a cinq mois sur le site de la FNAC et je suis allé au concert avec ma fille. Sauf qu'au moment d'entrer, on nous a dit que ce n'était pas possible. Une centaine de personnes se sont retrouvées comme nous. C'est juste hallucinant. Je n'ai pas les mots, c'était un sketch. Comment c'est possible de vendre plus de places que prévu ?" enrage Mathieu.

Un surbooking, qui passe mal du côté des spectateurs puisque le producteur du concert, la société Euterpe, a vendu plus de tickets que de places disponibles dans l'enceinte bayonnaise.

Une situation ubuesque qui pourrait se reproduire vendredi soir au concert de Florent Pagny, plusieurs fans ont déjà reçu des mails pour annoncer que leurs billets ne sont plus valables. "J'avais pris trois billets pour l'amie de ma femme, ma femme et moi. Et mardi, j'ai reçu un mail pour me prévenir que je ne pourrai pas accéder au concert de Florent Pagny, car l'organisateur a vendu plus de tickets que de places dans les arènes. Mon amie est descendue de Paris exprès chez nous, pour aller le voir. Nous sommes dégoûtés et je trouve ça inadmissible !" fulmine Jean-Marie.

La société organisatrice du concert Euterpe, a refusé de répondre à nos questions.