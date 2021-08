Courseulles-sur-Mer : “Je suis inquiet pour le festival” - Arnaud Blin, organisateur de la Semaine Acadienne

C'est l'un des grands classiques de l'été : le festival de la Semaine Acadienne sur la Côte de Nacre. La 16e édition de ce rendez-vous historico-culturel débute ce dimanche. Au programme : cérémonies commémoratives dédiées aux soldats acadiens impliqués dans le débarquement du 6 juin 1944 et, comme chaque année, des concerts. Et ce second volet est considérablement impacté par la règle du passe sanitaire.

Le passe sanitaire nous est tombé dessus - Arnaud Blin, organisateur de la Semaine Acadienne.

France Bleu : Comme l’an dernier vous organisez quand même le Festival. Compliqué ?

Arnaud Blin : Cette année, c'est plus dur que l’année dernière. Il y a un an, les gens avaient de l'espoir. On se disait “ça va aller mieux”. Mais là, cette année, on est abreuvé d'informations comme quoi l’épidémie remonte. Et puis, il y a ce qui ce passe sanitaire, qui nous est tombé dessus. Ça a été annoncé tardivement. Il y a des personnes qui n'ont pas le temps matériel de se faire totalement vacciner. Et pour ce qui est des tests PCR, ce n'est pas toujours évident de trouver, dans les petites communes, des endroits où se faire tester.

FB : Partout en France, les organisateurs d’événements constatent une baisse des ventes de billets. Le phénomène est-il le même pour nous ?

AB : Oui on le ressent au niveau de la billetterie, c'est clair. Il y a une baisse des réservations par rapport à l'année dernière. On est à moins 40% ! Les gros concerts (Mes Souliers sont Rouges, Soldat Louis, Renan Luce) sont programmés à la fin du festival, le 13, 14 et 15 août, donc on espère que les gens vont venir. Mais j'avoue que je suis inquiet, économiquement parlant, pour le festival.

Le grand Tintamarre, temps fort festif du 15 août (journée nationale des Acadiens). Son organisation est encore incertaine en 2021 - Frédéric GOUALARD

FB : Comme l’an dernier ce sera aussi un festival acadien… sans Acadiens !

AB : Il a fallu refaire toute la programmation prévue avec des artistes acadiens de très grande qualité, parce que la situation sanitaire était trop incertaine pour garantir leurs venues. Donc, du coup, il a fallu programmer des artistes français. Mais ce qui est très touchant quand même, c'est que nombre d'entre eux ont accepté de colorer un peu leur spectacle d'une sonorité acadienne. Si je prends par exemple, Jean-Félix Lalanne qui va aussi interpréter à la guitare des morceaux acadiens. Et puis Paul’o, qui a fait l'émission de The Voice cette année, va lui aussi mettre quelques chansons acadiennes dans son répertoire. Donc l'Acadie sera quand même là, mais pas aussi présente qu'elle aurait dû l'être.