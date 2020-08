Ils attendaient cette décision. L'équipe du Théâtre municipal de Coutances et du festival Jazz sous les pommiers a finalement eu l'autorisation préfectorale pour organiser le week-end sous les pommiers à Coutances. En partenariat avec France Bleu Cotentin.

Coutances : le week-end sous les pommiers aura bien lieu les 18, 19 et 20 septembre

La billetterie sera disponible dès le 28 août à 9h pour les abonnements, et dès le 3 septembre pour tous.

La 39e edition de Jazz sous les pommiers aurait du se dérouler en mai dernier pendant une semaine. Crise sanitaire oblige, le festival a été annulé, puis imaginé autrement. Une édition plus courte, axée uniquement sur les concerts aura lieu les 18, 19 et 20 septembre prochain.

Ni bars, ni restaurants

Il y aura plusieurs changement lors de cette édition . Le "village" situé place De Gaulle ne sera pas proposé. Les spectacles de rue et les animations gratuites n'existeront pas non plus lors de cette 39e edition.

Nous ne mettrons en place ni bars ni restauration, comme nous l’a demandé la Préfecture.

Une édition focalisée sur la musique

Vous l'aurez compris, cette édition particulière se concentre exclusivement sur la musique. Une partie des artistes programmés en mai dernier seront sur scène les 18, 19 et 20 septembre prochain.

À suivre sur France Bleu Cotentin

Le week-end sous les pommiers sera à suivre sur France Bleu Cotentin, partenaire historique de Jazz sous les Pommiers.

La programmation annoncée fin juillet pour les 18 et 19 septembre reste valable. Avec notamment Jacky Terrasson, Michelle David, Ana Moura et bien d'autres...