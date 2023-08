"Couvre Feu" le nouvel album de Carine Achard en présentation dans la Nouvelle Scène de France Bleu Berry !

La Nouvelle Scène fait sa rentrée, avec toujours la même philosophie : mettre en avant les artistes de notre région et découvrir de nouveaux talents ! Cette semaine, avec Manuel Bonnefond, on s'intéresse au nouvel album de Carine Achard, un album "made in Berry" édité chez EPM à Châteauroux...

Le clin d'oeil de Carine Achard aux Bains-Douches de Lignières ! © Radio France - Manuel Bonnefond Son nouvel album "Couvre-feu" est sorti il y a quelques jours, un album édité chez EPM, soutenu par les Bains Douches de Lignières et co-écrit avec le musicien multi-instrumentiste Séverin Valière... La chanteuse de Badecon-le-Pin Carine Achard est l'invitée de la Nouvelle Scène et de Manuel Bonnefond ! ⓘ Publicité l'EP de Carine Achard est sorti le 25 août dernier ! © Radio France - Carine Achard L'album "Couvre-feu" est sorti cet été, un opus édité chez EPM, soutenu par les Bains Douches de Lignières et co-écrit avec le musicien multi-instrumentiste Séverin Valière... Une alchimie sonore surprenante, sur des textes haletants d'espoir et de révolte... L'autrice compositrice interprète Carine Achard est l'invitée de la Nouvelle Scène et de Manuel Bonnefond ! loading loading loading loading loading