Covid-19 : nouvelle date pour The Dire Straits Experience, le 09 novembre 2020 au Corum de Montpellier 

Le son et les tubes d'un groupe culte

Dire Straits Experience cartonne en France ! Depuis son premier Olympia complet en novembre 2018, plus de 15 000 personnes ont assisté au show qui vous replonge dans l’univers des Dire Straits, à la note près. Plus qu'un hommage, plus de vingt ans après la dissolution du groupe, The Dire Straits Experience vous refait vivre l’âme de la tribu de Mark Knopfler, avec l’un des anciens membres, Chris White. Le saxo sur Your Latest Trick, c'était lui.

Sur scène, The Dire Straits Experience joue des plus grands tubes de Dire Straits : Sultans of Swing, Money for nothing, Walk of Life, So Far Away et Brothers in Arms. Leur nouveau show aura lieu le 09 Novembre 2020, au Corum de Montpellier.

Les billets achetés pour les concerts d’origines seront valables pour les dates de report. Les billets sont remboursables, dans les points de vente où ils ont été achetés, dans un délai de deux mois, jusqu’au 22 juin 2020 inclus.