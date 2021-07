Covid-19 : Où se faire dépister et vacciner pendant le Festival d'Avignon ?

Après une année blanche en 2020, le Festival d'Avignon reprend ses habitudes à partir de ce lundi. C'est le début du IN alors que le OFF débutera mercredi, jusqu'au 31 juillet. Si les jauges sont à 100% pour les spectacles, les obligations sont nombreuses pour les théâtres et les compagnies. Les festivaliers devront aussi prendre leurs précautions. On fait le point sur les contraintes sanitaires en vigueur.

Pour les théâtres : aérer entre deux spectacles, pass sanitaire dans la Cour d'honneur

Les théâtres doivent s'équiper de systèmes de climatisation et d'aération afin de permettre un renouvellement de l'air. Un délai de 45 min entre deux représentations est également préconisé pour permettre d'aérer les salles de spectacle. Par ailleurs, 350 régisseurs sont nommés "référents anti-covid" et ont été formés afin de faire passer les consignes sanitaires aux troupes et aux techniciens.

Les troupes et les techniciens doivent porter le masque et se faire dépister une fois par semaine. L'objectif est d'éviter la propagation du virus et de permettre d'isoler les cas positifs et de tracer les cas contacts.

Les parades artistiques seront interdites dans le centre-ville d'Avignon.

Dans la Cour d'honneur du Palais des Papes, le pass sanitaire sera obligatoire c'est à dire la présentation d'un certificat complet de vaccination (2 doses reçues + 2 semaines pour les vaccins Pfizer / Moderna / Astra Zeneca, 1 dose reçue + 4 semaines pour le vaccin Jansen, 1 dose reçue + 2 semaines pour les personnes ayant déjà été infectées par le covid-19) ou un test PCR négatif de moins de 48h.

Pour les festivaliers : port du masque obligatoire et sens unique de circulation

Dans l'intra-muros, le port du masque sera obligatoire entre midi et 2h du matin par arrêté préfectoral car la distanciation sociale ne peut pas être assurée. Des contrôles de police seront effectués dans le centre et une quinzaine de médiateurs covid seront déployés pour faire la promotion des gestes barrières et inciter au dépistage et à la vaccination.

Deux centres de dépistage éphémères de tests PCR situés sur la place Pie (laboratoire Bioaxiome ; sans rdv du lundi au vendredi 9-19h et le samedi 9-17h) et dans les locaux de l’université d’Avignon, Résidence Saint-Jean (Laboratoire Biosantis, du Lundi au vendredi 11h-16h30, le samedi de 8h30 à 11h40 ; 40 boulevard Limbert) à destination des professionnels et du grand public

Sept officines du centre-ville seront mobilisées avec des horaires d’ouverture élargis pour le grand public

Un centre de vaccination éphémère dans les locaux de l’université d’Avignon, Résidence Saint-Jean (40 boulevard Limbert).

Où se faire dépister et vacciner pendant le Festival ? - ARS et Préfecture de Vaucluse

Un sens unique de circulation dans le centre ville sera également imposé, notamment dans les rues étroites et très empruntées : Fabre, passage et poterne de l’Oratoire, Teinturiers, Carreterie (entre rues des Infirmières et Privade), Migrenier. Le mot d'ordre des autorités est clair : "quand je marche, je garde ma droite"

En cas de flambée de cas : des mesures seront prises

Le directeur de l'ARS en Vaucluse, Loïc Souriau précise que le risque de flambée de l'épidémie est "hautement probable" et le préfet de Vaucluse, Bertrand Gaume, abonde : "si la situation dégénère, le risque que ça nous pète au nez collectivement sur une échelle de 1 à 10 est entre 9 et 10, voire 12 !"

Des premiers cas de variant Delta ont été détectés en Vaucluse la semaine dernière, et le préfet ne souhaite pas que le Festival d'Avignon devienne un cluster géant. Il assure qu'il n'hésitera pas à fermer administrativement des théâtres si des foyers de contamination sont détectés.