Crozon : les bénévoles du festival du Bout du Monde se remettent dans le bain après deux ans de pandémie

La 22ème édition du Bout du Monde démarre ce vendredi 5 août à Crozon (Finistère). Après deux ans de Covid, le festival peut enfin reprendre normalement avec ses trois scènes et ses 20 000 festivaliers. L'année dernière, le "Boudu" n'avait accueilli que 5000 personnes.

Ce Bout du Monde, les bénévoles l'attendaient avec impatience. La plupart viennent depuis les débuts du festival sur la presqu'île de Crozon (Finistère). Alors après ces deux années de pandémie, "ça fait du bien" de retrouver le festival, souffle Rachel, bénévole de longue date. "On revoit des gens que l'on a pas vu depuis un ou deux ans... Ca nous a manqué !".

Ronan lui est un peu stressé. "ça va nous faire bizarre !". Bénévole aux entrées, il va avoir "plus de travail cette année". Mettre des bracelets à 6000 et à 20 000 personnes, ce n'est pas la même chose. Mais le stress est vite dissipé dans le verre de ponch et le couscous proposé à la guingette des bénévoles.

Un gros travail de préparation en amont

Sur le site, les festivaliers vont bientôt remplacer les tracteurs, les barricades pas encore installées, les sacs poubelles en vrac. Charlotte est bénévole à l'environnement ; elle veille à ce que le site reste propre. "C'est un gros travail en amont", affirme t-elle en s'essuyant le front avec son gant. "Pour faire en sorte qu'à la fin le festival soit plus simple à nettoyer, ça demande une préparation de folie. Par exemple, ce sont les bénévoles qui ont fait tous les cendriers qui sont découpés dans des fût de bières, ils ont soudé les supports de poubelles et nous avons fait les panneaux pour expliquer le fonctionnement des toilettes sèches, du tri..."

20 000 festivaliers

L'équipe du stand Tierra Brasil, qui va proposer de la nourriture brésilienne tout le week-end, en est à sa deuxième édition. "L'année dernière, il n'y avait que 5000 personnes, c'est un gros challenge qui nous attend !" lance, toute excitée, Stéphanie. Les filles coupent les courgettes, pressent les citrons, épluchent les oignons... "Plus de 5kg !" s'exclame Paula. "Je n'en ai jamais coupé autant de ma vie ! Pour ne pas pleurer, on a trouvé une solution : les masques de plongée". Aucun doute, tous les bénévoles sont plus que motivés. Tout sera prêt pour ce soir. Il ne manque qu'une chose : les festivaliers.