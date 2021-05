Cyprien aux portes de la finale de The Voice

Je ne suis pas une fashion victime mais j'aime beaucoup avoir des vêtements tendance. Quand on est obèse on ne nous permet pas d'être à la mode. Depuis peu, on se dit que nous aussi on a le droit d'être branchés. Quand on voit qu'on peut avoir les mêmes vêtements que ceux qui sont plus minces, eh bien ça permet de s'assumer davantage. Cyprien Zéni.

Les autres candidats de The Voice, émus par ses prestations sur TF1, le craignent et lui témoignent beaucoup de respect. Cyprien Zéni que France Bleu Occitanie suit depuis le début de l'aventure télévisuelle, sera en demi-finale dans le premier show en direct ce samedi 8 mai. Au micro d'Alban Forlot, le jeune papa nous explique pourquoi il n'a pas pu participer au télé-crochet avant. En toute intimité il parle de la mode et des coulisses de l'émission, d'Amel Bent, sa coach, de Toulouse et sa région... Interview sans filtre dans "Côté Culture, Comptez sur Nous" à 9h15.

L'Interview vérité Copier

