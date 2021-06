VIDÉO - Après avoir ému la France entière lors de ses prestations dans The Voice, Cyprien Zéni prévoit de faire un concert solidaire à la Réunion peut-être en septembre. Mais avant son retour au pays, c'est à Toulouse, Albi, Marciac et dans l'Aude qu'il se produit cet été.

Cyprien Zéni : dernières actus et session live

Cyprien Zéni, finaliste toulousain de The Voice est en concert cet été 2021 en Occitanie. Au théâtre d'Albi, vous le verrez le 19/06. En Haute-Garonne, concert le 8 juillet à La Voile Blanche de Toulouse Sesquières (et plusieurs plateaux à venir chaque jeudi à la Voile Blanche avec les toulousains de The Voice comme Sandraline, Stellia, Marie...), le 10 juillet Cyprien annonce qu'il sera au nouveau parc des expos Meett de Beauzelle (31), le 15 juillet au Métronum de Borderouge. Dans la région, notre talentueux chanteur sera le 16 juillet 2021 à Lézignan Corbières (11) avec ses amis de l'aventure télé ou encore le 6 août à l'Astrada de Marciac (32).

En direct sur France Bleu Occitanie, Cyprien Zéni a chanté "J'respire" : le morceau qu'il avait interprété lors de la finale de The Voice sur TF1. Dans "Côté Culture, Comptez sur Nous" session piano-voix, 100% d'émotions entre 9h et 9h30.