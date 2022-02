Cyprien Zéni, le toulousain de l'Eurovision

Et si ce finaliste de The Voice sur TF1 était maintenant choisi par les téléspectateurs de France 2 pour représenter la France au concours de l'Eurovision 2022 en Italie ? Cyprien Zéni, invité de Circuit Bleu, Côté Culture pour nous parler de ses projets et de sa vie artistique.