Daft Punk : les titres qui les ont inspirés

Daft Punk a connu le succès en mélangeant ses inspirations comme des standards du funk à des films comme Le père Noël est une ordure. On décompose leur tubes pour y voir plus clair.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec décortique les compositions musicales signées par les Daft Punk. Le duo versaillais a construit sa discographie en puisant dans ses nombreuses inspirations venues des années 1970 et 1980. En compagnie du compositeur Alex Jaffray, également chroniqueur sur France 2 avec "Le son d'Alex", on découvre les artistes qui ont inspiré les Daft Punk.

Harder, Better, Faster, Stronger

Harder, Better, Faster, Stronger est le quatrième titre extrait de Discovery, deuxième album des Daft Punk. Le morceau est un succès et il sera samplé par le rappeur américain Kanye West. Drôle de parcours pour ce titre qui est lui-même issu d'un sample.

En 1979, le chanteur Edwin Birdsong livre le single Cola Bottle Baby. C'est ce titre qui sert de base musicale à Harder, Better, Faster, Stronger des Daft Punk.

Quand à ces fameux quatre mots qui donnent son titre à la chanson, ils sont extraits du générique américain d'une série télé culte : l'Homme qui valait trois milliards. L'histoire ne dit pas si le titre a lui-même rapporté à ses auteurs les fameux trois milliards.

Robot Rock

Robot Rock est le premier titre extrait de l'album Human After All sorti au mois de mars 2015. Une fois encore, il ne fait aucun doute concernant le titre qui sert d'inspiration à ce titre des Daft Punk.

Il suffit de jeter une oreille sur l'intro du titre Release the Beast du groupe Breakwater pour entendre immédiatement le single des Daft Punk. Le duo a incorporé à la structure du morceau d'autres éléments musicaux, notamment rythmiques, qu'ils ont également pioché dans le titre Release The Beast. Il ne manque alors que les voix robotiques qui scandent "robot rock" pour que le tour soit joué.

Get Lucky

Beaucoup plus surprenant, Alex Jaffray fait apparaître le lien de Get Lucky, le succès des Daft Punk, Nils Roger et Pharrell Williams, avec un monument de la comédie française.

Le titre Monsieur Prescovic a été composé par Vladimir Cosma pour le film Le père Noël est une ordure. C'est ce morceau qui sert d'inspiration, tout d'abord pour le single Arround The World sur le premier album des Daft Punk, avant de donner au duo versaillais la base du succès planétaire qu'est aujourd'hui Get Lucky.