DAFT PUNK - Retour sur l'histoire du duo emblématique de la French Touch

Surprise mondiale le Lundi 22 février au soir, les Daft Punk annoncent leur séparation dans une vidéo explosive : Epilogue.

Stupeur et étonnement alors que les deux français avaient révolutionné le milieu de la musique électro. Précurseurs de la French Touch, les Daft Punk était le symbole de la "success story" à la française. Si la reconnaissance est arrivé dès le premier opus Da Funk, c'est avec Discovery que la carrière des deux franciliens va prendre une autre ampleur. Et pour cause, dans l'album, on trouve ça :

One more time reste à ce jour un des tubes cultes du groupe. Et toujours dans Discovery, il y avait :

Il faut remonter en 2013 pour retrouver le dernier album du duo : Random Access Memories. Parmi les titres, l'entêtant Get Lucky :

Alors sur France Bleu Paris, nous avons voulu en savoir plus sur ces deux frenchy. Il y a quelques mois, Michel et Camille Goujon et Yves Bigot ont sorti "Daft Punk - Incognito", un abécédaire sur l'histoire du duo.

Daft Punk - Incognito : l'ouvrage de nos invités © Radio France - Quentin Lhuissier

C'est dans le XVIIème que les Daft Punk se rencontrent au collège, à l'époque c'est encore sous le nom de Thomas et Guy-Manuel qu'on les appelle. Les années passent et le groupe se forme avec des débuts... chaotiques : "ils ont commencé un peu à l'arrache, c'était des courses poursuites face aux forces de l'ordre, il y avait des rave paty [...] il y avait un côté un peu anticonformistes et anti-social on va dire" nous confie Camille Goujon, l'un des auteurs d'"Incognito".

Les débuts des Daft Punk et la création de Giorgio by Moroder Copier

"Un phénomène mondialisé, transgénérationnel", nous dit Michel Goujon, le père de Camille. Pour lui, le succès des Daft Punk, c'est un mélange de "l'euphorie musicale de la dance et l'interrogation fondamentale "comment vivre", avec un peu de mélancolie", il compare les deux français à Charlot (Charlie Chaplin), un personnage emblématique du cinéma dont la force est de faire rire mais aussi pleurer, qui a lui aussi marqué son époque.

Avec Michel, nous revenons aussi sur l'hommage rendu par l'Armée française lors du défilé du 14 Juillet 2017. Un hommage qui a lancé l'écriture du livre de nos invités :

La recette du succès des Daft Punk et l'hommage de l'Armée française Copier

Ce matin, l'émotion était vive pour nos spécialistes franciliens de Daft Punk, surtout pour Camille. Trentenaire, il a vu les Daft Punk en concert en 2007. Il nous raconte ses souvenirs et nous raconte surtout les secrets qui se cachent derrière le choix des... casques !

Camille au concert en 2007 et les masques des Daft Punk Copier

Le livre des nos invités sera en ré-édition chez les Editions Archipel dans les prochaines semaines.

