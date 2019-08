Damien Chouly : "Rendre à l'USAP tout ce qu'il m'a apporté"

Perpignan, France

Absent du premier match de préparation contre Montauban, Damien Chouly sera cette fois-ci bel et bien présent pour la rencontre amicale de ce vendredi contre Bayonne. L'occasion pour lui de se tester physiquement, après une récente douleur au dos, mais surtout d'enfiler à nouveau le maillot de l'USAP. La dernière fois c'était en 2012.

"Je suis heureux de retrouver la région et le club. J'arrive avec beaucoup d'enthousiasme et d'appétit. Il y a un projet de jeu intéressant, qui propose du rugby. J'ai envie de m'éclater sur le terrain" confie-t-il.

Jouer en Pro D2... avec l'USAP ou rien

À 33 ans, il entame un nouveau challenge car il va jouer pour la première fois de sa carrière en Pro D2. Mais l'international français (46 sélections) l'avoue, il est venu "pour l'USAP. Je ne l'aurai pas fait si c'était un autre club. À ce moment là, je serai resté en Top 14." En cinq saisons à Perpignan, entre 2007 et 2012, Damien Chouly dispute un peu plus de 130 matchs avec les "Sang et or", mais surtout remporte le bouclier de Brennus en 2009. De quoi le marquer. "C'est un club qui a beaucoup compté dans ma carrière. Quand je suis arrivé de Brive, j'ai été très bien accueilli. L'USAP m'a beaucoup apporté, il m'a permis de progresser et de vivre de belles aventures. Maintenant, j'ai envie de lui rendre à ce moment là de ma carrière."

Objectif Top 14

Le troisième ligne va également retrouver le public d'Aimé Giral et "son public à part. Il multiplie l'envie, l'intensité des matchs et ça met toujours du baume au coeur de pouvoir compter sur un public. Quand dans les moments difficiles ça commence à taper fort et chanter fort, ce sont des moments qui restent toujours graver dans une carrière."

L'ancien clermontois arrive dans un groupe jeune et il devra faire face à la concurrence mais pas de quoi l'inquiéter. "J'ai l'habitude et puis on est avant tout coéquipier. Après, chacun à sa partition à jouer et il ne faut pas se mettre de pression par rapport à cela. Je viens pour gagner et faire remonter le club."

Damien Chouly ouvre donc une nouvelle page à l'USAP et il l'avoue "pourquoi pas finir sa carrière ici."