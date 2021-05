Danakil en Live Stream depuis le théâtre Femina de Bordeaux, mercredi 12 mai à 21h00 !

Depuis plus de 20 ans, Danakil occupe une place majeure dans la sphère reggae hexagonale. En attendant le prochain album prévu pour l’automne, le groupe présente « Live à la maison », dans lequel il revisite 20 ans de chansons et vous donne rendez-vous pour un concert connecté depuis le Femina de Bordeaux, mercredi 12 mai 2021 !

Danakil en Live Stream

Face à l'arrêt total des concerts depuis une trop longue année, Danakil et Baco Music ont souhaité organiser un nouvel événement aussi festif que possible pour nous déboucher les oreilles ! Les rastas français ont décidé de faire les choses en grand, et de créer un événement de l'ampleur d'un "vrai" concert, dans le décor exceptionnel du théâtre Fémina à Bordeaux, tout en profitant du format vidéo pour vous proposer un moment intimiste et original, vous inviter dans les coulisses du concert, vous faire découvrir des angles de captation jamais vus, et dévoiler quelques morceaux de leur prochain album attendu pour le mois de septembre.

« Live à la maison »

Le vendredi 21 mai prochain, Danakil annonce un album live intitulé « Live à la maison », enregistré en Gironde, et qui vous invite à une douce promenade à travers une revisite de leurs morceaux en live. Une balade qui parcourt les 20 ans de musique du groupe, entre versions acoustiques et amplifiées. On y retrouve tous les grands classiques du groupe : « Marley », « Les vieillards », « A tes côtés », et des extraits du nouvel album, « Marre », « Oublions » ou encore « Rendez-nous la justice ». Au total, 19 titres, à retrouver sur cette nouvelle galette ! Balik, le chanteur du groupe est l’invité de France Bleu Gironde, jeudi 6 mai 2021 à 16h50.