Daniel Vincensini in Cuncertu

Daniel Vincensini, auteur, compositeur, interprète, originaire du village de Rusiu, est né à Bastia.

A l'âge de 17 ans, il commence sa carrière dans le groupe l'Albinu, puis rejoint plus tard le groupe "I Mantini".

Depuis 2017, il a entamé une carrière solo avec la sortie de son premier album « MADE IN NUSTRALE »

aux sonorités, folk rock, mélangeant chansons à texte, humour et dérision en langue corse et française.

En 2019, il sort un un 4 titres CD et vinyle « U RE » en hommage à Elvis Presley.

En 2021, c'est « SAN GHJUVÀ » où il rend hommage à sa ville.

Toujours entre rock et folk, il nous propose un spectacle varié où il nous baladera dans le temps et dans l'espace.