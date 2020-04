Dans les coulisses de l'album d'AC/DC : Highway to hell

Highway to Hell c'est l'album d'AC/DC le plus vendu de la période Bon Scott mais aussi le dernier de cette période car le chanteur décèdera moins d'un an plus tard d'une asphyxie causée par ses propres vomissements.... Highway To Hell est considéré par les fans "puristes" comme le véritable classique d'AC/DC, on y trouve aussi bien des sujets sur l'enfer de la vie sur la route (Highway to Hell), le sexe et les femmes (Shot Down in Flames, Touch Too Much, Girls Got Rhythm), ou encore la mort et la violence comme dans le sanglant If You Want Blood (You Got It). Tous les titres sont signés par Angus Young, Malcolm Young et Bon Scott.

Let's the music play : Highway to hell d'AC/DC

AC/DC Highway to hell