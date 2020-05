Dans les coulisses de l'album d'Al Stewart : Year of the cat

Philippe Sallé vous fait découvrir ou redécouvrir les pépites de sa discothèque. Aujourd'hui : Year of the cat, 1976, c’était l’année du chat, cet album sort cet été là et il atteindra le top 5 aux USA, Il a été produit et enregistré par Alan Parsons dans les studios d'Abbey Road en Angleterre.

Year of the cat, à la production de cet album on retrouve évidemment Alan Parsons et une brochette des meilleurs musiciens du moment. Ce bijou de production du milieu des années 70 contient le fameux « Year Of The Cat », avec une intro au piano seul, puis les autres instruments rentrent dans le mix, au milieu de la chanson on découvre 4 solos : d'abord Violoncelle, guitare acoustique, guitare électrique et saxophone, celui-ci me donne toujours la chair de poule à chaque écoute, il est tout simplement magique ! On n’imagine pas aujourd'hui un titre construit de cette façon sur 6'40'' être diffusé en radio, et pourtant dans ce milieu des 70's, aucun problème, c'est même courant de voir des titres dépasser les 5 minutes (Eagles, Pink Floyd, Genesis, Elton...) En 1976, Al Stewart a déjà une carrière commencée en 1967, avec six albums à son actif , mais les succès d’estime rencontrés jusque-là ne seront rien comparé à Year of the cat et son succès planétaire.

Let's the music play : Year of the cat d'Al Stewart (1976) Copier

Album vinyle Year of the cat d'Al Stewart (1976)

Year Of The Cat (Live) : Al Stewart (1976)

Le single "Year of the cat" a atteint la 8 place dans le Billboard Hot 100 Américain en mars 1977

45 tours Year of the cat