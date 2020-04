Dans les coulisses de l'album d'Elton John : Caribou

Caribou est le quatrième album d'Elton John d'affilée à se classer no 1 des ventes aux États-Unis, et le troisième au Royaume-Uni. Elton et ses musiciens ont travaillé avec énormément de pression car l'album devait être fini avant une tournée japonaise. Le producteur Gus Dudgeon a ensuite rajouté les parties de cuivres, des chœurs, des cuivres et des effets. Un 33 tours enregistré au Caribou Ranch Studio en janvier 1974 en seulement 9 jours

Elton John au Caribou Ranch Studio Colorado en 1974

Le titre de l'album fait référence au Caribou Ranch, un studio situé près de Nederland, dans le Colorado, où une partie de l'album a été enregistrée.

The Caribou Ranch Studio Colorado